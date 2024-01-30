Возросло количество раненых военнослужащих США в результате удара по базе в Иордании

Кроме трех погибших еще более 40 военнослужащих США получили ранения в результате атаки беспилотника на американскую военную базу в Иордании.

Как пишет "Европейская правда", об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Сейчас, по нашим оценкам, раненых более 40. Мы ожидаем, что это количество будет продолжать колебаться, поскольку наши военнослужащие, как вы знаете, с черепно-мозговой травмой, сообщают о симптомах позже. Поэтому это количество может продолжать расти", – отметила она.

По ее словам, США все еще оценивают, что произошло и как беспилотник одним налетом смог поразить базу, в то же время Центральное командование Соединенных Штатов продолжает расследовать эту атаку.

Сейчас, указала Сингх, все еще непонятно, кто именно несет ответственность за удар. Впрочем, добавила она, Вашингтон знает, что это боевики, которых поддерживает иранский Корпус стражей исламской революции.

"Это имеет признаки (поддерживаемой Ираном террористической группировки) "Катаиб Хезболла". Но не делая окончательных выводов, наши команды продолжают анализировать (ситуацию). Мы знаем, что за этим стоит Иран, который продолжает вооружать и оснащать эти группы для совершения таких нападений, и мы, безусловно, привлечем его к ответственности", – резюмировала представитель Пентагона.

Минобороны США также заявило, что трое погибших солдат – это сержанты Уильям Джером Риверс, Кеннеди Лейдон Сандерс и Бронна Алексондрия Моффетт. Все трое были приписаны к инженерно-саперным войскам.

Ранее сообщалось, что причиной поражения военной базы США в Иордании беспилотником, который убил трех американских военнослужащих и ранил десятки других на базе в Иордании, могло стать то, что его спутали с американским дроном.

Накануне стало известно, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на этот удар.

Представители Республиканской партии в Конгрессе начали призывать к удару по Ирану после того, как трое американских военных погибли в результате атаки на их базу в Иордании.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, подчеркнул, что она не останется без ответа.