Немецкие климатические активисты прекратят приклеивать себя к дорогам

Немецкие климатические активисты из группы "Последнее поколение" заявили, что больше не будут приклеивать себя к проезжей части на автодорогах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

"Отныне мы будем протестовать в другой форме, но игнорировать нас будет невозможно. С марта мы будем призывать к непокорным собраниям по всей стране. Вместо того чтобы разбиваться на маленькие группы и блокировать улицы, мы будем организовывать собрания с участием большого количества людей", – говорится в их заявлении.

Группа заявила, что продолжит протестовать на нефтепроводах, угольных шахтах и в аэропортах. Она также пообещала "все чаще посещать места уничтожения ископаемых, чтобы выразить свой протест".

По словам активистов, в будущем они хотят "чаще напрямую противостоять тем, кто несет ответственность за разрушение климата" и "публично и перед камерами противодействовать политикам и другим лицам, которые принимают решения".

Активисты "Последнего поколения" начали приклеивать себя к дорогам как метод протеста в январе 2022 года, перекрывая таким образом автодороги и останавливая движение в таких городах, как Берлин и Гамбург.

Они также приклеивали себя к взлетным полосам в аэропортах Берлина, Гамбурга и Дюссельдорфа, что приводило к приостановке движения в аэропортах.

В конце ноября в Берлине климатические активисты заблокировали главную дорогу, которая проходит между памятником Колонна Победы и Бранденбургскими воротами рядом со зданием немецкого парламента.

Перед тем они дважды обливали краской Бранденбургские ворота, а также здание офиса канцлера.