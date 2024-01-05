Бербок отправляется на Ближний Восток: будет говорить о "драматической ситуации" в Газе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье, 7 января, отправляется с визитом на Ближний Восток.

Об этом заявил представитель немецкого МИД, которого цитирует Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

"Переговоры будут сосредоточены на драматической гуманитарной ситуации в Газе, ситуации на Западном берегу реки Иордан и крайне нестабильной ситуации на ливанской границе Израиля", – отметил он.

Бербок также обсудит усилия, направленные на освобождение заложников, захваченных боевиками ХАМАС и будущее решение о двух государствах между Израилем и палестинцами.

Свою поездку глава немецкого МИД начнет с переговоров в Израиле с президентом Ицхаком Герцогом и ее новым коллегой Исраэлем Кацом, сообщил спикер МИД.

На палестинских территориях министр хочет поговорить с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и министром иностранных дел Риадом аль-Малики.

В Египте также запланирована встреча с министром иностранных дел Самихом Шукри.

Кроме того, у Бербок запланирован визит в Ливан.

Также на этой неделе на Ближний Восток отправляется госсекретарь США Энтони Блинкен. Он посетит Турцию, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет и Израиль, а также побывает на Западном берегу реки Иордан и сделает дополнительную остановку в Греции.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена настаивала на выводе части израильских войск из сектора Газа.

Телеканал CNN со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника ранее сообщил, что постепенное сокращение количества израильских войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.