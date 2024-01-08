Австрия выдала ордер на арест подозреваемого в подготовке нападения на Кельнский собор

Мужчина, которого задержали в связи с угрозой терроризма в Кельнском соборе, не выйдет на свободу из-за европейского ордера на арест от Австрии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW со ссылкой на немецкую полицию.

По сообщению полиции, против 30-летнего гражданина Таджикистана, которого задержали в городе Везель, начата процедура депортации, а суд в Кельне выдал ордер на его содержание под стражей.

Европейский ордер на арест – это упрощенная процедура трансграничной судебной выдачи, которая применяется во всех странах-членах Европейского Союза.

Правоохранители не сообщили, когда будут ослаблены меры безопасности вокруг Кельнского собора.

Ранее стало известно, что в Австрии арестовали нескольких человек по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кельне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений, за которыми, вероятно, стоит исламистская группировка.

После этого в Германии полиция задержала еще трех человек, которых впоследствии отпустили. Накануне Рождества полиция также задержала 30-летнего гражданина Таджикистана.

Впоследствии в Германии задержали пятого подозреваемого в связи с возможными планами атаки на знаменитый Кельнский собор.

Незадолго до Рождества полиция получила информацию о возможном плане исламистского нападения на Кельнский собор в новогоднюю ночь, что привело к усилению мер безопасности вокруг знаменитой достопримечательности.