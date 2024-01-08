В Австрії звільнили підозрюваного в тероризмі чеченця

Чеченець, який був одним із трьох заарештованих перед Різдвом у віденському центрі для біженців Оттакрінг у зв'язку з підозрою про плани нападу на собор Святого Стефана та Кельнський собор, з минулої п'ятниці знову на свободі.

Як пише "Європейська правда", про це агентству APA повідомив адвокат 47-річного чеченця Флоріан Крайнер.

За його словами, підозрюваного звільнили за розпорядженням прокуратури, яка підтвердила це у відповідь на запит інформагентства.

Речниця прокуратури Ніна Буссек зазначила, що ордер на арешт був виданий "через те, що невідкладна підозра у скоєнні злочину не була обґрунтована".

Спочатку стверджувалося, що той разом з 28-річним таджиком та його 27-річною дружиною, які жили у Відні з 2022 року, належали до транснаціональної радикальної ісламістської терористичної мережі, яка, за версією слідства, планувала теракти в Німеччині та Австрії.

Що стосується 47-річного чоловіка, то проти нього "від самого початку не було жодного доказу", наголосив його адвокат.

"Його арештували тільки тому, що він жив по сусідству з 28-річним таджиком у центрі для біженців", – сказав Крайнер.

Чеченця відпустили без жодних умов – можливо, прокуратура також дійшла висновку, що він не брав участі в конспіративній зустрічі в центрі для біженців.

Така зустріч, ймовірно, відбулася 8 грудня 2023 року в приміщенні для біженців у Відні, де пізніше були проведені арешти. Під час неї 30-річний таджик, який приїхав з Німеччини та пізніше знімав собор Святого Стефана у нетиповій для туристів манері, перевіряв його на наявність камер спостереження та поплескував по стінах.

До 20 грудня, коли він поїхав до Німеччини, представник Таджикистану кілька разів зустрічався з 28-річним чоловіком, зареєстрованим у притулку для біженців Оттакрінг, та його дружиною-турчанкою, а також, можливо, з іншими причетними до цього особами.

Згідно з повідомленням видання Bild, яке цитує німецьких слідчих, 30-річний чоловік планував разом зі своїми спільниками здійснити напад на різдвяну месу в соборі Святого Стефана, а напад на Кельнський собор був запланований в новорічну ніч.

Раніше повідомляли, що чоловік, якого затримали у зв'язку з загрозою тероризму у Кельнському соборі, не вийде на свободу через європейський ордер на арешт від Австрії.

Перед цим стало відомо, що в Австрії арештували кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні й Мадриді під час різдвяних богослужінь, за якими, ймовірно, стоїть ісламістське угруповання.

Згодом у Німеччині поліція затримала ще трьох осіб, яких згодом відпустили. Напередодні Різдва поліція також затримала 30-річного громадянина Таджикистану.

Також у Німеччині затримали п'ятого підозрюваного у зв'язку з можливими планами атаки на знаменитий Кельнський собор.