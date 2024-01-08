В Австрии освободили подозреваемого в терроризме чеченца

Чеченец, который был одним из трех арестованных перед Рождеством в венском центре для беженцев Оттакринг в связи с подозрением в планах нападения на собор Святого Стефана и Кельнский собор, с прошлой пятницы снова на свободе.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству APA сообщил адвокат 47-летнего чеченца Флориан Крайнер.

По его словам, подозреваемого освободили по распоряжению прокуратуры, которая подтвердила это в ответ на запрос информагентства.

Пресс-секретарь прокуратуры Нина Буссек отметила, что ордер на арест был выдан несмотря на то, "что неотложное подозрение в совершении преступления не было обосновано".

Сначала утверждалось, что задержанный вместе с 28-летним таджиком и его 27-летней женой, которые жили в Вене с 2022 года, принадлежали к транснациональной радикальной исламистской террористической сети, которая, по версии следствия, планировала теракты в Германии и Австрии.

Что касается 47-летнего чеченца, то против него "с самого начала не было ни одного доказательства", подчеркнул его адвокат.

"Его арестовали только потому, что он жил по соседству с 28-летним таджиком в центре для беженцев", – сказал Крайнер.

Чеченца отпустили без всяких условий – возможно, прокуратура также пришла к выводу, что он не участвовал в конспиративной встрече в центре для беженцев.

Такая встреча, вероятно, состоялась 8 декабря 2023 года в помещении для беженцев в Вене, где позже были проведены аресты. Встречу проводил другой 30-летний таджик, который приехал из Германии и позже снимал собор Святого Стефана в нетипичной для туристов манере, проверял наличие камер наблюдения и его стены.

До 20 декабря 30-летний представитель Таджикистана несколько раз встречался с 28-летним таджиком, зарегистрированным в приюте для беженцев Оттакринг, и его женой-турчанкой, а также, возможно, с другими лицами.

Согласно сообщению издания Bild, которое цитирует немецких следователей, 30-летний мужчина планировал вместе со своими сообщниками совершить нападение на рождественскую мессу в соборе Святого Стефана, а нападение на Кельнский собор было запланировано в новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что мужчина, которого задержали в связи с угрозой терроризма в Кельнском соборе, не выйдет на свободу из-за европейского ордера на арест от Австрии.

Перед этим стало известно, что в Австрии арестовали нескольких человек по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кельне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений, за которыми, вероятно, стоит исламистская группировка.

После этого в Германии полиция задержала еще трех человек, которых впоследствии отпустили. Накануне Рождества полиция также задержала 30-летнего гражданина Таджикистана.

Впоследствии в Германии задержали пятого подозреваемого в связи с возможными планами атаки на знаменитый Кельнский собор.