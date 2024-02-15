Білий дім – про реакцію Кремля на "серйозну загрозу нацбезпеці": Дурня

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував слова Кремля про те, що повідомлення про загрозу нацбезпеці США з боку Росії є спробою тиску на республіканців, аби ті схвалили допомогу Україні.

Свій коментар Кірбі надав на брифінгу в Білому домі 15 лютого, повідомляє "Європейська правда".

На питання журналіста, як США ставляться до заяви речника Кремля Дмитрія Пєскова, що Білий дім "намагається правдами і неправдами підштовхнути Конгрес до голосування за проєкт щодо виділення грошей", Кірбі відповів одним словом: "Дурня".

Напередодні голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" – джерела стверджували, що загроза пов'язана з Росією.

Видання The New York Times озвучило версію про те, що заява є грою з метою вмотивувати республіканців підтримати багатостраждальний законопроєкт з коштами на підтримку України.

Тим не менш, Кірбі на брифінгу підтвердив, що загроза існує та "пов'язана з протисупутниковим потенціалом, який розвиває Росія", але наголосив, що наразі йдеться не про актуальну загрозу, а наміри Москви розвивати відповідні засоби.