Белый дом - о реакции Кремля на "серьезную угрозу нацбезопасности": Глупости

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал слова Кремля о том, что сообщение об угрозе нацбезопасности США со стороны России является попыткой давления на республиканцев, чтобы те одобрили помощь Украине.

Свой комментарий Кирби предоставил на брифинге в Белом доме 15 февраля, сообщает "Европейская правда".

На вопрос журналиста, как США относятся к заявлению представителя Кремля Дмитрия Пескова, что Белый дом "пытается правдами и неправдами подтолкнуть Конгресс к голосованию за проект по выделению денег", Кирби ответил одним словом: "Глупости".

Накануне председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" – источники утверждали, что угроза связана с Россией.

В то же время издание The New York Times озвучило версию о том, что заявление является игрой с целью мотивировать республиканцев поддержать многострадальный законопроект со средствами на поддержку Украины.

Тем не менее, Кирби на брифинге подтвердил, что угроза существует и "связана с противоспутниковым потенциалом, который развивает Россия", но подчеркнул, что сейчас речь идет не об актуальной угрозе, а о намерениях Москвы развивать соответствующие средства.