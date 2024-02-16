Писториус: Не нужно быть криминалистом, чтобы заподозрить, кто стоит за смертью Навального
Пятница, 16 февраля 2024, 17:16
Глава Минобороны Германии Борис Писториус отреагировал на сообщение о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.
Его слова приводит издание Spiegel, пишет "Европейская правда".
Писториус выразил свой "глубокий шок от новости о смерти Алексея Навального".
"Он заплатил жизнью за свою смелость вернуться в Россию. Не надо быть криминалистом, чтобы заподозрить, кто за этим стоит", – сказал он.
По словам канцлера Германии Шольца, смерть Навального свидетельствует, что Россия – давно не демократия.
Между тем Евросоюз обвинил российский режим в смерти Навального.
Вице-президент США Камала Харрис также обвинила Россию в смерти Навального.
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