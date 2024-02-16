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Писториус: Не нужно быть криминалистом, чтобы заподозрить, кто стоит за смертью Навального

Пятница, 16 февраля 2024, 17:16

Глава Минобороны Германии Борис Писториус отреагировал на сообщение о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Его слова приводит издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Писториус выразил свой "глубокий шок от новости о смерти Алексея Навального".

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"Он заплатил жизнью за свою смелость вернуться в Россию. Не надо быть криминалистом, чтобы заподозрить, кто за этим стоит", – сказал он.

По словам канцлера Германии Шольца, смерть Навального свидетельствует, что Россия – давно не демократия.

Между тем Евросоюз обвинил российский режим в смерти Навального.

Вице-президент США Камала Харрис также обвинила Россию в смерти Навального.

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