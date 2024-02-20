Украина и Канада два дня говорили о двустороннем соглашении по безопасности

Украина и Канада провели двухдневный раунд переговоров по двустороннему соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности во время визита канадской делегации в Киев.

Об этом 20 февраля сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

Переговорную группу Украины возглавлял заместитель председателя ОП Игорь Жовква, а Канады – политический директор Министерства международных дел Канады Хайди Хулан.

"Стороны продолжили обсуждение тематических блоков и конкретных положений соответствующего соглашения", – добавили в Офисе президента без других подробностей.

Переговоры по двустороннему соглашению по безопасности Оттава и Киев начали в августе 2023 года.

В середине января посол Канады в Украине Наталья Цмоць заявила, что Канада уже передала проект соглашения на согласование украинской стороне и переговоры могут завершиться через несколько недель.

На прошлой неделе Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности". Перед тем похожее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано с Германией.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Какие "гарантии" получил Киев от Германии и Франции и почему договоры уже планируют менять