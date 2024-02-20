Італія викликає посла РФ через смерть Навального

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні 20 лютого викликав посла Росії Алексєя Параманова, щоб "закликати до ясності" стосовно смерті російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

Мета виклику російського посла в Італії – посилення тиску на Москву та намагання продемонструвати єдність Європи в засудженні Росії за смерть опозиціонера.

Також, кажуть джерела італійського МЗС La Stampa, йдеться про протидію "медоточивим" спробам російської пропаганди впливати на громадську думку в європейських країнах.

Швеція, Фінляндія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща та інші країни раніше також викликали російських послів через повідомлення про смерть російського опозиціонера. Минулого тижня це також зробила Велика Британія.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального. Євросоюз також обіцяє накласти санкції проти причетних.