Италия вызывает посла РФ из-за смерти Навального

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни 20 февраля вызвал посла России Алексея Параманова, чтобы "призвать к ясности" относительно смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

Цель вызова российского посла в Италии – усиление давления на Москву и попытки продемонстрировать единство Европы в осуждении России за смерть оппозиционера.

Также, говорят источники итальянского МИД La Stampa, речь идет о противодействии "медоточивым" попыткам российской пропаганды влиять на общественное мнение в европейских странах.

Швеция, Финляндия, Испания, Германия, Норвегия, Польша и другие страны ранее также вызвали российских послов из-за сообщения о смерти российского оппозиционера. На прошлой неделе это также сделала Великобритания.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального. Евросоюз также обещает наложить санкции против причастных.