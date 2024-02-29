У Німеччині побоюються розширення війни в Україні на Придністров’я

Зовнішньополітичний експерт фракції Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів в німецькому Бундестазі Норберт Реттген застеріг перед розширенням війни в Україні з огляду на ситуацію в Придністров’ї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"У молдовському регіоні Придністров'я стає очевидним те, про що багато хто попереджав протягом двох років: а саме, що війна розширюється", – сказав Реттген.

Він нагадав, що проросійські сепаратисти у прикордонних районах України також спочатку просили Москву про допомогу "до того, як Росія їх анексувала". За цим послідувало російське "повне вторгнення" в Україну.

Реттген також попередив про зменшення підтримки України. Чим слабшою буде підтримка України з боку Заходу, "тим впевненіше почуватиметься Путін у своїх імперіалістичних прагненнях". "Щоб зупинити цей процес, ми повинні зробити так, щоб Росія зазнала поразки в Україні", – сказав політик ХДС.

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві й Тирасполі такі припущення заперечували.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

Дивіться також відеоблог з депутатом парламенту Молдови на цю тему.