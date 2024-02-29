В Германии опасаются расширения войны в Украине на Приднестровье

Внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в немецком Бундестаге Норберт Рёттген предостерег от расширения войны в Украине, учитывая ситуацию в Приднестровье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"В молдовском регионе Приднестровья становится очевидным то, о чем многие предупреждали в течение двух лет: а именно, что война расширяется", – сказал Рёттген.

Он напомнил, что пророссийские сепаратисты в приграничных районах Украины также сначала просили Москву о помощи "до того, как Россия их аннексировала". За этим последовало российское "полное вторжение" в Украину.

Рёттген также предупредил об уменьшении поддержки Украины. Чем слабее будет поддержка Украины со стороны Запада, "тем увереннее будет чувствовать себя Путин в своих империалистических стремлениях". "Чтобы остановить этот процесс, мы должны сделать так, чтобы Россия потерпела поражение в Украине", – сказал политик ХДС.

Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

В правительстве Молдовы назвали пропагандистскими заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".

Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.

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