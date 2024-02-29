Президент та глава МЗС Литви cпробують зрушити справу з призначенням послів попри конфлікт

Президент Литви Гітанас Науседа та очільник МЗС Габріелюс Ландсбергіс, які у прохолодних стосунках, втретє проведуть перемовини у спробі вирішити питання з призначенням кількох литовських послів.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Ландсбергіс та прессекретар Науседи підтвердили, що у п’ятницю 1 березня вони знову зустрінуться для пошуку рішень з призначенням послів, що залишається невирішеним питанням ще з минулого року.

Попередня зустріч відбулася 15 лютого. За її підсумками Науседа і Ландсбергіс заявили, що перемовини були "конструктивними", але рішень про призначення після того не було. Втім, радниця президента із зовнішньополітичних питань сказала, що їхні позиції зблизилися і наступна зустріч напевно дозволить остаточно вирішити питання.

Йдеться передусім про стратегічно важливу посаду посла у Польщі. Гітанас Науседа різко розкритикував рішення МЗС відкликати попереднього посла у Варшаві.

Також восени 2023 року виник конфлікт довкола особи посла у Британії Ейтвідаса Баярунаса – після появи інформації, що він нібито цькував працівників, розслідування підтвердило, що він зловживав повноваженнями, і Ландсбергіс призупинив його на цій посаді.

Тим часом у Сеймі Литви на тлі цих суперечок зареєстрували поправки до закону про дипломатичну службу, щоб чіткіше прописати процедури у питаннях призначення послів.

З розбіжностями між Ландсбергісом та Науседою пов’язали і те, що главу МЗС не запросили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Вільнюса, хоча там був присутній його український колега Дмитро Кулеба; президент Литви стверджує, що у його рішенні не було "нічого особистого".