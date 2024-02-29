Конфликтующие президент и глава МИД Литвы попытаются закрыть вопрос с назначением послов

Президент Литвы Гитанас Науседа и глава МИД Габриэлюс Ландсбергис, которые в прохладных отношениях, в третий раз проведут переговоры в попытке решить вопрос с назначением нескольких литовских послов.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Ландсбергис и пресс-секретарь Науседы подтвердили, что в пятницу 1 марта они снова встретятся для поиска решений по назначению послов, что остается нерешенным вопросом еще с прошлого года.

Предыдущая встреча состоялась 15 февраля. По ее итогам Науседа и Ландсбергис заявили, что переговоры были "конструктивными", но решений о назначениях после того не было. Однако советник президента по внешнеполитическим вопросам сказала, что их позиции сблизились и следующая встреча, скорее всего, позволит окончательно решить вопрос.

Речь идет прежде всего о стратегически важной должности посла в Польше. Гитанас Науседа резко раскритиковал решение МИД отозвать предыдущего посла в Варшаве.

Также осенью 2023 года возник конфликт вокруг личности посла в Британии Эйтвидаса Баярунаса – после появления информации, что он якобы унижал сотрудников, расследование подтвердило, что он злоупотреблял полномочиями и Ландсбергис приостановил его на этой должности.

В Сейме Литвы на фоне этих споров зарегистрировали поправки к закону о дипломатической службе, чтобы четче прописать процедуры в вопросах назначения послов.

С разногласиями между Ландсбергисом и Науседой связали и то, что главу МИД не пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Вильнюс, хотя там присутствовал его украинский коллега Дмитрий Кулеба; президент Литвы утверждает, что в его решении не было "ничего личного".