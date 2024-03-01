Перед виборами у Литві Науседа залишається найпопулярнішим політиком

Президент Литви Гітанас Науседа залишається найпопулярнішим політиком серед населення країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Vilmorus на замовлення Lietuvos rytas, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Згідно з опитуванням, проведеним у лютому, Гітанаса Науседу позитивно оцінюють 66,6% опитаних респондентів, негативно – 15,1%. У грудні президент отримав 68,3% позитивних і 13,5% негативних оцінок.

На другому місці – лідерка Соціал-демократичної партії Литви, депутатка Європарламенту Вілія Блінкявічюте. Її позитивно оцінюють 48,7% респондентів, тоді як негативно – 29,5%.

На третьому місці – міністр національної оборони Арвідас Анушаускас з 48,4% позитивних і 26% негативних оцінок.

Науседа також залишається лідером рейтингу президентських виборів.

У грудні Науседа оголосив, що балотуватиметься на другий термін на виборах президента Литви.

Президентські вибори в країні відбудуться 12 травня 2024 року.