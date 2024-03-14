Уряд Польщі призначив голову Нацпрокуратури на тлі конфлікту з президентом

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск призначив нового голову Національної прокуратури на тлі конфлікту з президентом Анджеєм Дудою й намагань нового польського уряду позбутися впливу попередньої влади на правоохоронну систему.

Про призначення в етері TVP Info оголосив голова канцелярії прем’єра Польщі Ян Грабєц, повідомляє "Європейська правда".

Як пояснив Грабєц, напередодні, 13 березня, закінчився термін повноважень виконувача обов’язків національного прокурора Польщі Яцека Білевича. На його посаду призначили постійного керівника – Даріуша Корнелюка.

Згідно із чинним законодавством, прем’єр Польщі перед призначенням має звернутись до президента й спитати його думки щодо кадрового рішення. Грабєц стверджує, що Дуда від цього відмовився.

"Канцелярія президента поінформувала нас, що президент не має наміру висловлювати свою думку, що він почекає на рішення (Конституційного трибуналу. – Ред.) щодо передбачуваної компетенційної суперечки про анулювання призначення попереднього прокурора, призначеного свого часу міністром (Збігневом) Зьобро", – пояснив він.

Суперечка щодо призначення голови Нацпрокуратури Польщі тягнеться щонайменше з початку року.

У березні 2016 року партія "Право і справедливість" відновила Національну прокуратуру Польщі замість окремої Генеральної прокуратури, а також поєднала посади міністра юстиції та генерального прокурора (при цьому Національну прокуратуру очолював заступник генпрокурора).

Попередній очільник Нацпрокуратури Даріуш Барський був призначений ще за попереднього уряду "ПіС" і був звільнений головою Мін'юсту уряду Туска через незаконні підстави прийняття на роботу.

Барський заявив, що дії нового польського уряду є протиправними, й оскаржив їх у Конституційному трибуналі. Тим часом новий польський уряд пропонує реформувати прокуратуру, аби позбавити її політичного впливу попередників.