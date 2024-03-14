Правительство Польши назначило главу Нацпрокуратуры на фоне конфликта с президентом

Премьер-министр Польши Дональд Туск назначил нового главу Национальной прокуратуры на фоне конфликта с президентом Анджеем Дудой и попыток нового польского правительства избавиться от влияния предыдущей власти на правоохранительную систему.

О назначении в эфире TVP Info объявил глава канцелярии премьера Польши Ян Грабец, сообщает "Европейская правда".

Как пояснил Грабец, накануне, 13 марта, истек срок полномочий исполняющего обязанности национального прокурора Польши Яцека Билевича. На эту должность назначили постоянного руководителя – Дариуша Корнелюка.

Согласно действующему законодательству, премьер Польши перед назначением должен обратиться к президенту и спросить его мнения относительно кадрового решения. Грабец утверждает, что Дуда от этого отказался.

"Канцелярия президента проинформировала нас, что президент не намерен высказывать свое мнение, что он подождет решения (Конституционного трибунала. – Ред.) по предполагаемому компетенционному спору об аннулировании назначения предыдущего прокурора, назначенного в свое время министром (Збигневом) Зебро", – пояснил он.

Спор о назначении главы Нацпрокуратуры Польши тянется как минимум с начала года.

В марте 2016 года партия "Право и справедливость" восстановила Национальную прокуратуру Польши вместо отдельной Генеральной прокуратуры, а также совместила должности министра юстиции и генерального прокурора (при этом Национальную прокуратуру возглавлял заместитель генпрокурора).

Предыдущий глава Нацпрокуратуры Дариуш Барский был назначен еще при предыдущем правительстве "ПиС" и был уволен главой Минюста правительства Туска из-за незаконных оснований принятия на работу.

Барский заявил, что действия нового польского правительства являются противоправными, и обжаловал их в Конституционном трибунале. Тем временем новое польское правительство предлагает реформировать прокуратуру, чтобы лишить ее политического влияния предшественников.