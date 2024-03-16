Канада нагадала, що окупований Крим залишається територією України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у 10-ту річницю російського псевдореферендуму для "легалізації" окупації Криму нагадав, що Оттава не визнавала і не визнає анексію півострова.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Трюдо поширила пресслужба уряду Канади.

Трюдо наголосив, що гібридне вторгнення Росії на півострів було більш ніж агресією проти України, оскільки цими діями Кремль поставив під питання міжнародний правопорядок. Він також нагадав, що після окупації на півострові почалися масові репресії проти усіх нелояльних, зокрема проти кримських татар.

"Сьогоднішній день – нагадування, що війна Росії проти України почалася не 24 лютого 2022 року, а вже десять років тому. У той час як Путін знову намагається перекроїти карту так, як йому заманулося, наша позиція залишається однозначно чіткою: територія України залишиться територією України, а ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – наголосив Джастін Трюдо.

Прем’єр нагадав також про надану Канадою фінансову та військову допомогу, санкційну та дипломатичну підтримку для України протягом цих років.

Він завершив заяву гаслом "Слава Україні".

Нагадаємо, Канада – одна з країн, які вже підписали з Україною двосторонню безпекову угоду у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України, угоду підписали під час візиту Трюдо до Києва на другу річницю повномасштабної війни.

Канада також заявляла про наміри приєднатися до так званої "коаліції дронів" та допускала повернення в Україну своїх військових інструкторів за певних умов.