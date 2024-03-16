Канада напомнила, что оккупированный Крым остается территорией Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в 10-ю годовщину российского псевдореферендума для "легализации" оккупации Крыма напомнил, что Оттава не признавала и не признает аннексию полуострова.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Трюдо распространила пресс-служба правительства Канады.

Трюдо отметил, что гибридное вторжение России на полуостров было более чем агрессией против Украины, поскольку этими действиями Кремль поставил под вопрос международный правопорядок. Он также напомнил, что после оккупации на полуострове начались массовые репрессии против всех нелояльных, в частности против крымских татар.

"Сегодняшний день – напоминание, что война России против Украины началась не 24 февраля 2022 года, а уже десять лет назад. В то время как Путин снова пытается перекроить карту так, как ему заблагорассудится, наша позиция остается однозначно четкой: территория Украины останется территорией Украины, а мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – подчеркнул Джастин Трюдо.

Премьер напомнил также о предоставленной Канадой финансовой и военной помощи, санкционной и дипломатической поддержке для Украины в течение этих лет.

Он завершил заявление лозунгом "Слава Украине".

Напомним, Канада – одна из стран, которые уже подписали с Украиной двустороннее соглашение по безопасности в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины, соглашение подписали во время визита Трюдо в Киев на вторую годовщину полномасштабной войны.

Канада также заявляла о намерениях присоединиться к так называемой "коалиции дронов" и допускала возвращение в Украину своих военных инструкторов при определенных условиях.