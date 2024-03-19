Блінкен поїде на Близький Схід на тлі напруженості між США та Ізраїлем

Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснить свій шостий візит на Близький Схід від моменту початку війни між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні на тлі напруженості у відносинах між Штатами та Єврейською державою через бойові дії та жахливу гуманітарну ситуацію в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Bloomberg.

Поїздка Блінкена на Близький Схід буде зосереджена на переговорах про припинення вогню, що може дозволити звільнити ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС, яке США і ЄС вважають терористичним угрупованням.

Він також обговорить спроби збільшити потік допомоги в Газу, планування післявоєнного управління територією та зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на припинення нападів бойовиків-хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.

Держсекретар США, який з четверга подорожує Європою та Азією, продовжить своє турне та зробить зупинки в Саудівській Аравії, а також в Єгипті, щоб зустрітися з лідерами та іншими високопосадовцями обох країн, повідомив Держдеп.

Блінкен на пресконференції у столиці Філіппін Манілі закликав Ізраїль впустити більше допомоги в Газу, посилаючись на те, що гуманітарні організації описують ситуацію в секторі як гіршу, ніж у Судані або Афганістані, і що все населення страждає від гострої нестачі продовольства.

"Порівняйте це з Суданом – там близько 80% населення потребує гуманітарної допомоги. Афганістан – близько 70%. Це лише підкреслює нагальність, імперативність того, щоб зробити це пріоритетом", – зазначив він.

Наразі США та Ізраїль намагаються пом'якшити риторику після телефонної розмови між президентом Джо Байденом та прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Очільник ізраїльського уряду погодився відправити групу радників до США, щоб обговорити заплановане вторгнення в місто Рафах, де понад один мільйон людей шукають притулку від бойових дій.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що сенатор-демократ Чак Шумер розділив стурбованість багатьох американців, коли закликав до нових виборів в Ізраїлі.

Перед цим Шумер закликав до проведення нових виборів в Ізраїлі, різко розкритикувавши прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу як перешкоду на шляху до миру.

Байден також заявляв, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".

За даними Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.