Блинкен поедет на Ближний Восток на фоне напряженности между США и Израилем

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит свой шестой визит на Ближний Восток с момента начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре на фоне напряженности в отношениях между Штатами и Еврейским государством из-за боевых действий и ужасной гуманитарной ситуации в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Bloomberg.

Поездка Блинкена на Ближний Восток будет сосредоточена на переговорах о прекращении огня, что может позволить освободить израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, который США и ЕС считают террористической группировкой.

Он также обсудит попытки увеличить поток помощи в Газу, планирование послевоенного управления территорией и усилия Соединенных Штатов, направленные на прекращение нападений боевиков-хуситов на коммерческое судоходство в Красном море.

Госсекретарь США, который с четверга путешествует по Европе и Азии, продолжит свое турне и сделает остановки в Саудовской Аравии, а также в Египте, чтобы встретиться с лидерами и другими высокопоставленными чиновниками обеих стран, сообщил Госдеп.

Блинкен на пресс-конференции в столице Филиппин Маниле призвал Израиль впустить больше помощи в Газу, ссылаясь на то, что гуманитарные организации описывают ситуацию в секторе как худшую, чем в Судане или Афганистане, и что все население страдает от острой нехватки продовольствия.

"Сравните это с Суданом – там около 80% населения нуждается в гуманитарной помощи. Афганистан – около 70%. Это лишь подчеркивает неотложность того, чтобы сделать это приоритетом", – отметил он.

Сейчас США и Израиль пытаются смягчить риторику после телефонного разговора между президентом Джо Байденом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Глава израильского правительства согласился отправить группу советников в США, чтобы обсудить запланированное вторжение в город Рафах, где более миллиона человек ищут убежища от боевых действий.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что сенатор-демократ Чак Шумер разделил обеспокоенность многих американцев, когда призвал к новым выборам в Израиле.

Перед этим Шумер призвал к проведению новых выборов в Израиле, резко раскритиковав премьер-министра Биньямина Нетаньяху как препятствие на пути к миру.

Байден также заявлял, что потенциальная израильская операция в городе Рафах, где нашли убежище более 1,3 миллиона палестинцев, является для него "красной линией".

По данным Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газы в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.