Німеччина погодила часткову легалізацію канабісу з квітня

У п'ятницю верхня палата парламенту Німеччини – Бундесрат – проклала шлях до часткової легалізації канабісу в країні.

Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Законопроєкт підтримує німецький уряд, також він вже затверджений нижньою палатою, Бундестагом. Але був ризик, що його ухвалення міг зірвати Бундесрат, який складається з делегатів від урядів 16 земель Німеччини.

Деякі представники в Бундесраті стверджували, що закон матиме негативні наслідки. Зокрема, проти нього виступали федеральні землі, якими керує опозиційний блок ХДС/ХСС.

Однак зрештою закон може набути чинності вже за кілька днів, 1 квітня, після того, як його підпише федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр та документ буде офіційно оприлюднений.

Відповідно до закону, дорослим, які досягли 18-річного віку, дозволять зберігати при собі до 25 грамів канабісу. Також буде дозволено зберігати вдома до 50 грамів канабісу та вирощувати три рослини у своїй оселі.

Куріння "травички" в громадських місцях буде заборонене в школах, спортивних закладах та в межах видимості від них – зокрема, в радіусі 100 метрів від входу.

З 1 липня спеціальні асоціації канабісу зможуть вирощувати та купувати його в обмеженій кількості. Такі клуби можуть налічувати до 500 членів.

Не пізніше ніж через 18 місяців після початку дії закону буде представлена первинна оцінка того, як він впливає на захист дітей та молоді.

Уряд Німеччини заявляє, що новий закон сприятиме відповідальному вживанню канабісу, оскільки передбачає його обмежену легальну доступність з численними правилами та нормами.

У німецькому суспільстві немає єдиної думки щодо такого кроку: останнє опитування YouGov показало, що близько 47% респондентів частково або повністю підтримують його, тоді як 42% – частково або повністю відкидають.

Тим часом очільниця Амстердама Фемке Халсема раніше запропонувала декриміналізувати продаж і вживання кокаїну та інших наркотиків у Нідерландах, позаяк боротьба з наркотиками є "збоченою і контрпродуктивною".