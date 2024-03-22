Германия согласовала частичную легализацию каннабиса с апреля

В пятницу верхняя палата парламента Германии – Бундесрат – проложила путь к частичной легализации каннабиса в стране.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Законопроект поддерживает немецкое правительство, также он уже утвержден нижней палатой, Бундестагом. Но был риск, что его принятие мог сорвать Бундесрат, который состоит из делегатов от правительств 16 земель Германии.

Некоторые представители в Бундесрате утверждали, что закон будет иметь негативные последствия. В частности, против него выступали федеральные земли, которыми руководит оппозиционный блок ХДС/ХСС.

Однако в конце концов закон может вступить в силу уже через несколько дней, 1 апреля, после того, как его подпишет федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и документ будет официально обнародован.

Согласно закону, взрослым, достигшим 18-летнего возраста, разрешат хранить при себе до 25 граммов каннабиса. Также будет разрешено хранить дома до 50 граммов каннабиса и выращивать три растения в своем доме.

Курение "травки" в общественных местах будет запрещено в школах, спортивных заведениях и в пределах видимости от них – в частности, в радиусе 100 метров от входа.

С 1 июля специальные ассоциации каннабиса смогут выращивать и покупать его в ограниченном количестве. Такие клубы могут насчитывать до 500 членов.

Не позднее чем через 18 месяцев после начала действия закона будет представлена первичная оценка того, как он влияет на защиту детей и молодежи.

Правительство Германии заявляет, что новый закон будет способствовать ответственному употреблению каннабиса, поскольку предусматривает его ограниченную легальную доступность с многочисленными правилами и нормами.

В немецком обществе нет единого мнения относительно такого шага: последний опрос YouGov показал, что около 47% респондентов частично или полностью поддерживают его, тогда как 42% – частично или полностью отвергают.

Между тем глава Амстердама Фемке Халсема ранее предложила декриминализировать продажу и употребление кокаина и других наркотиков в Нидерландах, поскольку борьба с наркотиками является "извращенной и контрпродуктивной".