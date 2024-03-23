У Празі збирають антиурядову демонстрацію "за процвітання і мир"

У столиці Чехії на суботу планують антиурядовий мітинг, на якому хочуть вимагати відставки уряду Петра Фіали та висловлювати невдоволення тим, що Чехія "посварилася" зі Словаччиною.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Антиурядову демонстрацію організовує асоціація "Чехія проти бідності" та позапарламентська партія PRO. Організатори називають її ходою "за свободу, процвітання і мир" у Чехії. Вони заявляють, що уряд Фіали "втратив мандат" і "не має довіри народу", та цього разу критикуватимуть, зокрема, призупинення міжурядових консультацій зі Словаччиною через розбіжності між Прагою і Братиславою, у тому числі щодо російсько-української війни.

При цьому лідер PRO Їндржих Райхл заперечує, що демонстрація є "проросійською", та каже, що вона спрямована на вирішення внутрішніх проблем.

Демонстрація почнеться о 14 годині на Вацлавській площі. Організатори заявили, що чекають 100 тисяч учасників.

Це вже четверта подібна акція від цих організаторів, остання перед цим була у вересні 2023 року, а попередні дві – навесні 2023 року. Тоді окремі учасники спробували зняти український прапор з будівлі Національного музею.

Нагадаємо, раніше цього тижня парламент Чехії провів тривалі дебати щодо загроз для нацбезпеки. Поштовхом для цього стали дії колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша.

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