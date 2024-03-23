В Праге собирают антиправительственную демонстрацию "за процветание и мир"

В столице Чехии на субботу планируют антиправительственный митинг, на котором хотят требовать отставки правительства Петра Фиалы и выражать недовольство тем, что Чехия "поссорилась" со Словакией.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Антиправительственную демонстрацию организует ассоциация "Чехия против бедности" и внепарламентская партия PRO. Организаторы называют ее шествием "за свободу, процветание и мир" в Чехии. Они заявляют, что правительство Фиалы "потеряло мандат" и "не имеет доверия народа", и на этот раз будут критиковать, в частности, приостановление межправительственных консультаций со Словакией из-за разногласий между Прагой и Братиславой, в том числе по российско-украинской войне.

При этом лидер PRO Индржих Райхл отрицает, что демонстрация является "пророссийской", и говорит, что она направлена на решение внутренних проблем.

Демонстрация начнется в 14 часов на Вацлавской площади. Организаторы заявили, что ожидают 100 тысяч участников.

Это уже четвертая подобная акция от этих организаторов, последняя перед этим была в сентябре 2023 года, а предыдущие две – весной 2023 года. Тогда отдельные участники попытались снять украинский флаг со здания Национального музея.

Напомним, ранее на этой неделе парламент Чехии провел длительные дебаты об угрозах для нацбезопасности. Толчком для этого стали действия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.

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