У чеському Брно роми протестували після виправдання українця у суді

У чеському Брно в неділю кілька десятків представників ромської громади зібралися перед будівлею окружного суду, щоб висловити протест проти виправдувального вироку в справі про смерть молодого рома.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Czech Radio.

Протестувальники висловили незгоду з вердиктом суду, який постановив, що українець Роман Рогозін оборонявся, коли вдарив загиблого ножем.

Учасники акції підписали петицію проти вироку. У руках маніфестанти тримали ромські та чеські прапори і скандували гасло "Ми тут вдома". Демонстранти закликали до однакових стандартів і справедливості для всіх.

Протест тривав близько 30 хвилин, а анонсований марш вулицями Брно не відбувся.

22 березня крайовий суд Брно виправдав українця Романа Рогозіна, якого обвинувачували у вбивстві молодого рома. Йому загрожувало до 18 років позбавлення волі.

"Ми вважаємо, що дії підсудного, як вони були продемонстровані, мають ознаки необхідної оборони, як це передбачено нашим кримінальним кодексом", – оголосив голова суду.

Рішення суду не є остаточним, можлива апеляція.

Конфлікт між Рогозіним та трьома ромами стався у червні 2023 року. За словами Рогозіна, троє ромів напали на нього, коли він вийшов із трамвая. Він повідомив, що раніше ці чоловіки шуміли в трамваї, і він попросив їх вгамуватися.

Рогозін повідомив, що дістав ніж для самозахисту і навіть не знав, чи вдарив ним когось.

Смерть молодого рома викликала протести у ромській громаді.