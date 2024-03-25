В чешском Брно ромы протестовали после оправдания украинца в суде

В чешском Брно в воскресенье несколько десятков представителей ромской общины собрались перед зданием окружного суда, чтобы выразить протест против оправдательного приговора по делу о смерти молодого рома.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Czech Radio.

Протестующие выразили несогласие с вердиктом суда, который постановил, что украинец Роман Рогозин оборонялся, когда ударил погибшего ножом.

Участники акции подписали петицию против приговора. В руках манифестанты держали ромские и чешские флаги и скандировали лозунг "Мы здесь дома". Демонстранты призывали к одинаковым стандартам и справедливости для всех.

Протест длился около 30 минут, а анонсированный марш по улицам Брно не состоялся.

22 марта краевой суд Брно оправдал украинца Романа Рогозина, которого обвиняли в убийстве молодого рома. Ему грозило до 18 лет лишения свободы.

"Мы считаем, что действия подсудимого, как они были продемонстрированы, имеют прзнаки необходимой обороны, как это предусмотрено нашим уголовным кодексом", – объявил председатель суда.

Решение суда не является окончательным, возможна апелляция.

Конфликт между Рогозиным и тремя ромами произошел в июне 2023 года. По словам Рогозина, трое ромов напали на него, когда он вышел из трамвая. Он сообщил, что ранее эти мужчины шумели в трамвае, и он попросил их успокоиться.

Рогозин сообщил, что достал нож для самозащиты и даже не знал, ударил ли им кого-то.

Смерть молодого рома вызвала протесты в ромской общине.