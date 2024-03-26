Парламент Болгарії прийняв відмову очільниці МЗС від посади прем’єра

Парламент Болгарії на засіданні у вівторок прийняв відмову очільниці МЗС країни Марії Габріель від посади прем’єр-міністра, визнавши неуспішним перший мандат на формування уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.bg.

Пропозиція була прийнята депутатами 226 голосами "за", один утримався, "проти" не було жодного голосу.

Це означає, що перший мандат на формування уряду залишається невиконаним.

Тепер президент Румен Радев має передати новий мандат на формування уряду другій за величиною парламентській групі – "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".

Якщо інший кандидат на посаду прем'єра від двох найбільших партій не зможе сформувати уряд, президент Радев повинен буде назвати третю партію, яка запропонує свого кандидата.

У разі невдачі це відкриє шлях до дострокових виборів.

У неділю Марія Габріель, яка представляє правоцентристську партію ГЄРБ, заявила, що зніме свою кандидатуру на посаду прем'єра після провалу переговорів про формування уряду.

Габріель погодилася спробувати сформувати уряд після відставки прем'єр-міністра Ніколая Денкова з партії "Продовжуємо зміни" 5 березня. Це мало б дозволити ГЄРБ очолити уряд протягом дев'яти місяців, як було домовлено після тогорічних виборів.

Однак у неділю Габріель відзначила, що домовленостей з партією "Подовжуємо зміни" досягнути не вдалося – каменем спотикання стала посада міністра внутрішніх справ.

ГЄРБ і прозахідний блок на чолі з "Продовжуємо зміни" домовилися минулого року, що Габріель займе пост прем'єр-міністра після того, як Денков завершить свій дев'ятимісячний термін.

В останні місяці в болгарських ЗМІ постійно з'являлися спекуляції на тему ротації урядів, а суперечності між обома політичними силами наростали – надто після того, як ГЄРБ і "Продовжуємо зміни" конкурували між собою на місцевих виборах восени 2023 року.