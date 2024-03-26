Парламент Болгарии принял отказ главы МИД от должности премьера

Парламент Болгарии на заседании во вторник принял отказ главы МИД страны Марии Габриэль от должности премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nova.bg.

Предложение было принято депутатами 226 голосами "за", один воздержался, "против" не было ни одного голоса.

Это означает, что первый мандат на формирование правительства остается невыполненным.

Теперь президент Румен Радев должен передать новый мандат на формирование правительства второй по величине парламентской группе – "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария".

Если другой кандидат на должность премьера от двух крупнейших партий не сможет сформировать правительство, Радев должен будет назвать третью партию, которая предложит своего кандидата.

В случае неудачи это откроет путь к досрочным выборам.

В воскресенье Мария Габриэль, представляющая правоцентристскую партию ГЕРБ, заявила, что снимет свою кандидатуру на пост премьера после провала переговоров о формировании правительства.

Габриэль согласилась попытаться сформировать правительство после отставки премьер-министра Николая Денкова из партии "Продолжаем перемены" 5 марта. Это должно было бы позволить ГЕРБ возглавить правительство в течение девяти месяцев, как было договорено после прошлогодних выборов.

Однако в воскресенье Габриэль отметила, что договоренностей с партией "Продолжаем перемены" достичь не удалось – камнем преткновения стала должность министра внутренних дел.

ГЕРБ и прозападный блок во главе с "Продолжаем перемены" договорились в прошлом году, что Габриэль займет пост премьер-министра после того, как Денков завершит свой девятимесячный срок.

В последние месяцы в болгарских СМИ постоянно появлялись спекуляции на тему ротации правительств, а противоречия между обеими политическими силами нарастали – особенно после того, как ГЕРБ и "Продолжаем перемены" конкурировали между собой на местных выборах осенью 2023 года.