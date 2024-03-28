З Чехії до України прибув перший прямий потяг

У четвер в пункті пропуску "Чоп" прикордонники вперше оформили потяг сполученням "Прага-Чоп".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники зазначають, що на в’їзд в Україну цим потягом прибули 125 осіб, з яких 10 – члени екіпажу. Усього прикордонний контроль пройшли 107 громадян України та 18 іноземців.

Цей потяг здійснюватиме курсування щоденно, додають в Держприкордонслужбі.

"Очікується, що це нове пасажирське сполучення відкриє для українців нові можливості для зручних подорожей до Чехії, Словаччини, та з пересадками – далі до країн ЄС", – сподіваються прикордонники.

Раніше повідомлялося, що чеський залізничний оператор RegioJet з 27 березня запускає другу лінію до України через Словаччину до Чопа на додаток до наявної через польський Перемишль.

У жовтні повідомлялося, що чеська транспортна компанія Regiojet планує відкрити нове пряме залізничне сполучення між польським прикордонним містом Перемишль і Ганновером.

Нагадаємо, 3 вересня з України до Польщі почав курсувати новий потяг за маршрутом Київ – Хелм.