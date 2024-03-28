Из Чехии в Украину прибыл первый прямой поезд

В четверг в пункте пропуска "Чоп" пограничники впервые оформили поезд сообщением "Прага-Чоп".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники отмечают, что на въезд в Украину этим поездом прибыли 125 человек, из которых 10 – члены экипажа. Всего пограничный контроль прошли 107 граждан Украины и 18 иностранцев.

Этот поезд будет осуществлять курсирование ежедневно, добавляют в Госпогранслужбе.

"Ожидается, что это новое пассажирское сообщение откроет для украинцев новые возможности для удобных путешествий в Чехию, Словакию, и с пересадками – дальше в страны ЕС", – надеются пограничники.

Ранее сообщалось, что чешский железнодорожный оператор RegioJet с 27 марта запускает вторую линию в Украину через Словакию до Чопа в дополнение к имеющейся через польский Перемышль.

В октябре сообщалось, что чешская транспортная компания Regiojet планирует открыть новое прямое железнодорожное сообщение между польским пограничным городом Перемышль и Ганновером.

Напомним, 3 сентября из Украины в Польшу начал курсировать новый поезд по маршруту Киев – Хелм.