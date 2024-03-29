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Босс итальянской мафии после 26 лет за решеткой пошел на сделку с полицией

Новости — Пятница, 29 марта 2024, 20:07 — Олег Павлюк

Один из основателей мафиозного клана Казалези, действовавшего в Неаполе, 70-летний Франческо Скьявоне решил пойти на сотрудничество с полицией после того, как 26 лет отсидел за решеткой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Скьявоне – один из самых известных представителей мафиозного синдиката Каморра, который своими корнями достигает XIX века – был арестован в июле 1998 года в своем бункере. В 2008 году ему присудили пожизненное заключение.

Франческо Скьявоне, архивное фото
Франческо Скьявоне, архивное фото
ФОТО: AFP

Несколько дней назад представители Национального управления по борьбе с мафией предложили родственникам Скьявоне присоединиться к программе защиты на случай, если им будут мстить.

О причинах сотрудничества 70-летнего босса мафии с полицией не сообщается. Но известно, что несколько лет он болеет раком.

Ранее со следствием согласились сотрудничать двое сыновей Франческо Скьявоне – Никола и Вальтер.

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Итальянские правоохранители регулярно проводят масштабные операции против мафиозных группировок по всей стране, в том числе и синдиката Каморра.

В прошлом году полиция благодаря собаке поймала босса клана неаполитанской мафии Каморра Луиджи Каччапуоти.

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