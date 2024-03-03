Канада объявила о новых санкциях против РФ из-за смерти Навального

Канада в воскресенье объявила о новом раунде санкций против России из-за смерти оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Новые санкции направлены против шести должностных лиц, в частности высших должностных лиц и высокопоставленных сотрудников, а также прокуратуры, судебной и пенитенциарной служб, говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. В западных странах ответственность за это возложили на российские власти и лично президента РФ Владимира Путина.

Ранее восемь стран Европейского Союза призвали наложить санкции на российских прокуроров, судей и сотрудников пенитенциарной системы в связи со смертью ранее в этом месяце российского оппозиционера Алексея Навального.

Евросоюз ранее обещал наложить санкции против причастных к смерти Навального.

В то же время главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.

Государственный департамент США 23 февраля объявил о санкциях против трех россиян, которые были причастны к пыткам над Навальным.