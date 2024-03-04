Туск зустрінеться з лідерами Литви у Вільнюсі на тлі протесту фермерів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проведе у Вільнюсі зустрічі з лідерами Литви на тлі протестів польських фермерів на кордоні між двома країнами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Заплановано, що очільник польського уряду зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Науседою та прем'єркою Інгрідою Шимоніте.

Прем'єри обговорять підтримку України, посилення санкцій проти РФ та Білорусі, підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, двосторонні питання, зокрема щодо співпраці в енергетичному та транспортному секторах, а також ситуацію на кордоні через протести польських фермерів.

Напередодні зустрічі Шимоніте підтвердила, що попри статтю 5 НАТО внутрішні документи Польщі "не передбачають зобов'язання" відправляти війська за кордон у разі війни, зокрема до Литви.

Очікують, що обидва прем'єри обговорять і це питання. Шимоніте не виключила можливості укладення двосторонніх політичних угод для врегулювання цієї ситуації.

Раніше повідомляли, що на місце протесту польських фермерів поблизу кордону з Литвою приїжджали спостерігати за ситуацією низка литовських посадовців, на додачу до митників, які виконують свою звичайну роботу.

Нагадаємо, фермери хочуть, щоб Литва теж заборонила імпорт зерна з України і застосовувала вимоги до транзиту зерна на зразок тих, що діють у Польщі. Лунали звинувачення, нібито українське зерно після транзиту до Литви потім везуть у зворотному напрямку у Польщу.

Литовський міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас заявив, що випадків повернення українського зерна під виглядом литовського до Польщі зафіксовано не було.

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте раніше висловила думку, що акція польських фермерів виглядає як гібридна операція російських спецслужб з метою налаштувати союзників України одне проти одного.

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс також заявив, що йому акції польських фермерів схожі на "гібридні операції".