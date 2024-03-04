Туск встретится с лидерами Литвы в Вильнюсе на фоне протестов фермеров

Премьер-министр Польши Дональд Туск проведет в Вильнюсе встречи с лидерами Литвы на фоне протестов польских фермеров на границе между двумя странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Запланировано, что глава польского правительства встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьером Ингридой Шимоните.

Премьеры обсудят поддержку Украины, усиление санкций против РФ и Беларуси, подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне, двусторонние вопросы, в частности о сотрудничестве в энергетическом и транспортном секторах, а также ситуацию на границе из-за протестов польских фермеров.

Накануне встречи Шимоните подтвердила, что, несмотря на статью 5 НАТО, внутренние документы Польши "не предусматривают обязательства" отправлять войска за границу в случае войны, в частности в Литву.

Ожидается, что оба премьера обсудят и этот вопрос. Шимоните не исключила возможности заключения двусторонних политических соглашений для урегулирования этой ситуации.

Ранее сообщалось, что на место протеста польских фермеров вблизи границы с Литвой приезжали наблюдать за ситуацией ряд литовских чиновников, в дополнение к таможенникам, которые выполняют свою обычную работу.

Напомним, фермеры хотят, чтобы Литва тоже запретила импорт зерна из Украины и применяла требования к транзиту зерна наподобие тех, что действуют в Польше. Звучали обвинения, якобы украинское зерно после транзита в Литву потом везут в обратном направлении в Польшу.

Литовский министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас заявил, что случаев возвращения украинского зерна под видом литовского в Польшу зафиксировано не было.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните ранее высказала мнение, что акция польских фермеров выглядит как гибридная операция российских спецслужб с целью настроить союзников Украины друг против друга.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также заявил, что ему акции польских фермеров напоминают "гибридные операции".