Демократы в Конгрессе сомневаются в необходимости поставок оружия Израилю

Демократы в Конгрессе увеличивают давление на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы тот повлиял на Израиль для облегчения гуманитарной ситуации в Газе, где еврейское государство проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Сенатор-демократ Крис Ван Холлен, член комитета по иностранным делам, и другие законодатели призвали администрацию Байдена приостановить военную помощь Израилю, если тот не сделает таких шагов, как открытие контрольно-пропускных пунктов в Газу для доставки гуманитарной помощи.

Ван Холлен отметил, что американское законодательство запрещает продажу оружия странам, которые блокируют гуманитарную помощь, и предупредил, что он и другие законодатели могут попытаться заблокировать новые поставки оружия Израилю, если тот не решит кризис.

"Мы должны использовать все рычаги влияния, которые у нас есть. Администрация не использовала все рычаги влияния, которые она имеет на сегодня. Я не знаю, сколько еще детей должны голодать, но они действительно должны сделать больше", – заявил сенатор.

В то же время Белый дом пока отказывается ставить условия для оказания помощи Израилю.

"Сколько еще домов, магазинов, школ, детских садов и больниц должно быть разрушено, прежде чем мы скажем премьеру (Израиля Биньямину) Нетаньяху: Хватит?", – подчеркнул сенатор-демократ Пит Уэлч во время выступления в Сенате.

Закон США о контроле за экспортом вооружений дает Конгрессу право остановить продажу крупной партии вооружений за границу, приняв резолюцию о неодобрении.

Как сообщает Reuters, Вашингтон ознакомил Израиль с новым меморандумом о национальной безопасности, который напоминает странам, получающим американское оружие, о необходимости соблюдать международное право.

Отдельно десятки демократов Палаты представителей США в среду опубликовали письмо к Байдену, в котором выразили "глубокое чувство неотложности и тревоги" относительно трудностей, с которыми сталкивается гражданское население в Газе.

Накануне Байден заявил, что то, будет ли новое шестинедельное прекращение огня в Газе, "сейчас находится в руках ХАМАС".

Ранее вице-президент США Камала Харрис приняла в Белом доме члена военного кабинета Израиля Бени Ганца на фоне ожидаемого продолжения наступления Израиля на крайний юг сектора Газа.

Перед этим в Белом доме неофициально комментировали СМИ, что Израиль "в целом" согласился на предложение о шестинедельном прекращении огня в Газе.

По словам главы Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газа в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.