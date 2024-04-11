Урядова комісія Норвегії рекомендувала підтримувати тісну співпрацю з ЄС

Призначена норвезьким урядом комісія рекомендувала Осло, який двічі відмовлявся від членства в Євросоюзі, підтримувати тісну співпрацю з ЄС та прискорити прийняття його правил і норм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Урядова комісія заявила, що договір про Європейський економічний простір (ЄЕП) надає Норвегії "ширші, глибші та більш передбачувані" відносини з ЄС, ніж відносини Швейцарії, Великої Британії та Канади, з якими її попросили порівняти.

Норвегія відмовилася від членства в ЄС на національних референдумах у 1972 і 1994 роках, але є однією з трьох країн, поряд з Ісландією і Ліхтенштейном, які беруть участь у спільному ринку ЄС через Угоду про Європейський економічний простір (ЄЕП).

"Огляд показує, що угоди ЄС зі Швейцарією, Великою Британією та Канадою охоплюють менше сфер та меншою мірою забезпечують доступ до ринків, ніж Угода про ЄЕП", – йдеться в заяві.

Євроскептики вважають цей договір недемократичним, адже нібито змушує Норвегію приймати закони, на які країна має незначний вплив або взагалі не має впливу. Прихильники ЄЕП кажуть, що це хороший компроміс, який приносить користь громадянам та бізнесу країни.

Опитування громадської думки регулярно показують, що норвежці виступають проти повноправного членства в ЄС, але підтримують договір про ЄЕП.

Комісію не просили розглядати питання про членство Норвегії в ЄС.

Раніше повідомляли, що уряд Норвегії схвалив новий план, який передбачає майже подвоєння витрат на оборону до 2036 року.

Уряд приділятиме пріоритетну увагу таким основним напрямам: покращення протиповітряної оборони, збільшення чисельності призовників, виправлення критичних недоліків в обороноздатності країни, значні інвестиції у морські сили, посилення армії і територіальної оборони.

У Норвегії також мають намір досягти цільового показника НАТО у 2% від ВВП на оборонні витрати вже у 2024 році – на два роки раніше, ніж планували.