Правительственная комиссия Норвегии рекомендовала поддерживать тесное сотрудничество с ЕС

Назначенная норвежским правительством комиссия рекомендовала Осло, который дважды отказывался от членства в Евросоюзе, поддерживать тесное сотрудничество с ЕС и ускорить принятие его правил и норм.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Правительственная комиссия заявила, что договор о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП) предоставляет Норвегии "более широкие, глубокие и более предсказуемые" отношения с ЕС, чем отношения Швейцарии, Великобритании и Канады, с которыми ее попросили сравнить.

Норвегия отказалась от членства в ЕС на национальных референдумах в 1972 и 1994 годах, но является одной из трех стран, наряду с Исландией и Лихтенштейном, которые участвуют в общем рынке ЕС через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП).

"Обзор показывает, что соглашения ЕС со Швейцарией, Великобританией и Канадой охватывают меньше сфер и в меньшей степени обеспечивают доступ к рынкам, чем Соглашение о ЕЭП", – говорится в заявлении.

Евроскептики считают этот договор недемократичным, ведь он якобы заставляет Норвегию принимать законы, на которые страна имеет незначительное влияние или вообще не имеет влияния. Сторонники ЕЭП говорят, что это хороший компромисс, который приносит пользу гражданам и бизнесу страны.

Опросы общественного мнения регулярно показывают, что норвежцы выступают против полноправного членства в ЕС, но поддерживают договор о ЕЭП.

Комиссию не просили рассматривать вопрос о членстве Норвегии в ЕС.

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии одобрило новый план, который предусматривает почти удвоение расходов на оборону до 2036 года.

Правительство будет уделять приоритетное внимание таким основным направлениям: улучшение противовоздушной обороны, увеличение численности призывников, исправление критических недостатков в обороноспособности страны, значительные инвестиции в морские силы, усиление армии и территориальной обороны.

В Норвегии также намерены достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП на оборонные расходы уже в 2024 году – на два года раньше, чем планировали.