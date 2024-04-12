В Чехии обжаловали оправдательный приговор экс-премьеру Бабишу по делу о мошенничестве с субсидиями ЕС

Государственный прокурор Праги Ярослав Шарох подал апелляцию на решение Пражского городского суда, которое оправдало экс-премьер-министра Андрея Бабиша и его бывшую советницу Яну Надьову по делу "Аистовое гнездо" о мошенничестве с субсидиями ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Как сообщил представитель прокуратуры Праги Алеш Цимбала, государственный обвинитель, ознакомившись с приговором по делу "Аистовое гнездо", "не согласился с выводами суда" и воспользовался правом подать апелляцию.

До 5 мая Шарох имеет время, чтобы подготовить детальное обоснование апелляции на решение, уточнил Цымбала.

В свою очередь адвокат Бабиша Михаэль Бартончик сообщил ČTK, что считает приговор правильным и не будет подавать апелляцию от имени своего клиента.

Напомним, дело касается фермерского хозяйства "Аистово гнездо", которое получало субсидии ЕС после того, как право собственности на него перешло от конгломерата Agrofert, состоящего из около 250 компаний и принадлежащего Бабишу, к членам его семьи. Позже Agrofert снова стал владельцем фермы.

Субсидии предназначались для среднего и малого бизнеса, и Agrofert не имел на них права. Позже конгломерат вернул субсидию. Бабиш не признал себя виновным и неоднократно заявлял, что обвинения против него являются политически мотивированными.

Муниципальный суд Праги уже оправдал Бабиша и Надьову в январе прошлого года. Позже этот приговор отменили, но в феврале 2024 года суд снова вынес оправдательный вердикт по делу.

Андрей Бабиш стал частью оппозиции после того, как его популистское центристское движение ANO проиграло парламентские выборы 2021 года. В январе прошлого года он претендовал на пост президента, но проиграл Петру Павелу, генералу армии в отставке.