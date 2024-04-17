ЗМІ: Кіпр патрулював біля берегів Лівану на тлі зусиль з припинення нелегальної міграції

Кіпрський правоохоронний корабель перебував у середу біля берегів Лівану на тлі повідомлень про те, що Нікосія посилює зусилля, спрямовані на запобігання потраплянню на острів сирійських біженців, які використовують невеликі човни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Патрульний корабель кіпрської морської поліції Evagoras помітили на сайтах з відстеження суден у міжнародних водах біля узбережжя Тріполі в Лівані.

Правозахисна група Alarmphone заявила, що до п'яти човнів з біженцями не змогли відплисти далі через присутність цього корабля.

"Ці люди опинилися в пастці жорстокої та небезпечної гри між Кіпром і Ліваном та залишаються в морі без їжі й води терміново потребують допомоги", – написала правозахисна група у Twitter (X).

Кіпрська поліція, міністерство внутрішніх справ (МВС) та речник уряду острівної країни ЄС відмовилися від будь-яких коментарів.

"Ми вжили деяких інших заходів, щоб запобігти прибуттю біженців, наприклад, оголосили про призупинення розгляду нових заяв про надання притулку", – сказав глава МВС Константінос Іоанну.

Посадовець відмовився конкретно коментувати присутність кіпрського судна біля берегів Лівану.

Нещодавно президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що особисто звернувся до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням переконати владу Лівану зупинити човни з сирійськими біженцями, які прямують до острівної держави-члена ЄС.

Раніше глава МВС Кіпру Константінос Іоанну заявив, що підтримка пропозиції уряду країни щодо створення безпечних зон у Сирії для репатріації її біженців міцнішає серед країн-членів Євросоюзу.

За офіційними попередніми даними, хоча загальна кількість мігрантів, що прибувають на Кіпр, значно зменшилася, приплив сирійських біженців різко зріс.

У грудні 2023 року на тлі рекордного зростання числа шукачів притулку з Сирії уряд Кіпру заявив, що хоче, щоб Європейський Союз розглянув оголошення частин їхньої зруйнованої війною батьківщини безпечними для репатріації.