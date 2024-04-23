В Германии объявили приговор экоактивистам, облившим краской Бранденбургские ворота

Немецкий суд во вторник приговорил трех климатических активистов к восьми месяцам условного заключения, облившим оранжевой краской колонны Бранденбургских ворот в Берлине в прошлом сентября, требуя прекратить использование ископаемого топлива до 2030 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Обвиняемые в возрасте от 22 до 64 лет признали свою причастность и заявили, что их мотивом был протест против климатической политики федерального правительства, говорится в заявлении суда.

Осуждены были поклонниками группы климатических активистов "Последнее поколение", которая попала в заголовки СМИ в Германии благодаря многочисленным перекрытиям дорог, когда приклеивали себя к асфальту.

Суд назначил обвиняемым освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком два года, поэтому приговор вступит в силу, если подсудимые совершат новые правонарушения.

Адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор, который, по их мнению, не является ответом на гражданское неповиновение.

В своем решении суд отметил, что кроме финансового ущерба, он принял во внимание факт повреждения национального памятника в результате инцидента.

В суде свидетельствовал работник реставрационной компании, занимавшийся очисткой памятника. По его словам, краска нанесла материальный ущерб на сумму около 110 тысяч евро.

В марте члены группы климатических активистов "Последнее поколение" облили оранжевой краской фасад немецкой канцелярии.

Напомним, в конце ноября в Берлине климатические активисты заблокировали главную дорогу, которая проходит между памятником Колонна Победы и Бранденбургскими воротами рядом со зданием немецкого парламента.

Перед тем они дважды обливали краской Бранденбургские ворота, а также здание офиса канцлера.