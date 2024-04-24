У Боснії арештували 23 підозрюваних у причетності до оточення надвпливового наркобарона

Правоохоронні органи Боснії і Герцеговини арештували 23 особи за підозрою у приналежності до найближчого оточення наркобарона, який має вплив на глобальному рівні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Ці 23 особи підозрюються в тому, що входили до "найближчого оточення" наркобарона, якого арештували 2022 року та засудили до семи років ув'язнення роком пізніше в Нідерландах, йдеться в повідомленні Європолу.

Європол та боснійські офіційні особи заявили, що підозрюваних затримали в понеділок, коли правоохоронці обшукали їхні будинки та інші місця.

За словами посадовців, затриманих підозрюють у торгівлі наркотиками, відмиванні грошей та інших злочинах, пов'язаних з організованою злочинністю.

"Серед 23 осіб, яких арештували, є не тільки спільники, а й корумповані посадовці, які сприяли злочинній діяльності мережі", – йдеться в заяві Європолу.

Під час рейдів поліція вилучила зброю, гроші, автомобілі, ноутбуки та інші докази.

Раніше боснійська влада арештувала ще двох осіб та вилучила 55 тисяч євро, вісім одиниць вогнепальної зброї, 11 поліцейських радіостанцій та документацію, пов'язану з відмиванням грошей, повідомили в Європолі.

Правоохоронний орган Євросоюзу заявив, що арешти в понеділок стали "ще однією віхою" в боротьбі з альянсом злочинних мереж. В операції також брали участь агенти адміністрації США з боротьби з наркотиками та ФБР.

Водночас агентство державної безпеки Боснії SIPA повідомило, що влада тимчасово заморозила банківські рахунки підозрюваних та зупинила будь-які фінансові операції.

Раніше повідомляли, що через недогляд іспанських органів із в’язниці випустили лідера наркокартелю, який також нібито погрожував убити нідерландську принцесу та прем’єра країни Марка Рютте.

Нагадаємо, у березні 2024 року суд у Нідерландах засудив іншого лідера наркокартелю до довічного ув'язнення за серію вбивств.

Перед цим бельгійську столицю Брюссель, де розташовані інституції ЄС, сколихнула серія перестрілок між бандами наркоторговців.