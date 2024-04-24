Босния арестовывает 23 подозреваемых в причастности к окружению влиятельного наркобарона

Правоохранительные органы Боснии и Герцеговины арестовали 23 человека по подозрению в принадлежности к ближайшему окружению наркобарона, который имеет влияние на глобальном уровне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Эти 23 человека подозреваются в том, что они входили в "ближайшее окружение" наркобарона, которого арестовали в 2022 году и приговорили к семи годам заключения годом позже в Нидерландах, говорится в сообщении Европола.

Европол и боснийские официальные лица заявили, что подозреваемых задержали в понедельник, когда правоохранители обыскали их дома и другие места.

По словам чиновников, задержанных подозревают в торговле наркотиками, отмывании денег и других преступлениях, связанных с организованной преступностью.

"Среди 23 человек, которых арестовали, есть не только сообщники, но и коррумпированные чиновники, которые способствовали преступной деятельности сети", – говорится в заявлении Европола.

Во время рейдов полиция изъяла оружие, деньги, автомобили, ноутбуки и другие доказательства.

Ранее боснийские власти арестовали еще двух человек и изъяли 55 тысяч евро, восемь единиц огнестрельного оружия, 11 полицейских радиостанций и документацию, связанную с отмыванием денег, сообщили в Европоле.

Правоохранительный орган Евросоюза заявил, что аресты в понедельник стали "еще одной вехой" в борьбе с альянсом преступных сетей. В операции также участвовали агенты администрации США по борьбе с наркотиками и ФБР.

В то же время агентство государственной безопасности Боснии SIPA сообщило, что власти временно заморозили банковские счета подозреваемых и остановили любые финансовые операции.

Ранее сообщалось, что из-за недосмотра испанских органов из тюрьмы выпустили лидера наркокартеля, который также якобы угрожал убить нидерландскую принцессу и премьера страны Марка Рютте.

Напомним, в марте 2024 года суд в Нидерландах приговорил другого лидера наркокартеля к пожизненному заключению за серию убийств.

Ранее бельгийскую столицу Брюссель, где расположены институты ЕС, всколыхнула серия перестрелок между бандами наркоторговцев.