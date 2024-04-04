В Австрии хотят усилить борьбу со шпионажем против международных организаций

Министр юстиции Австрии Альма Задич заявила, что планирует ужесточить законодательство о шпионаже, которое сейчас прямо запрещено, если направлено против самой Австрии, но не против других стран или международных организаций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Заявлению министра о планах ужесточить австрийское законодательство предшествовал арест бывшего офицера австрийской разведки по обвинению в шпионаже в пользу РФ, что привлекает внимание к шпионской деятельности в стране.

В заявлении для агентства APA Задич сказала, что Вену уже давно обвиняют в том, что страна является "островком безопасности" для спецслужб со всего мира, а также выразила сожаление по поводу того, что "пробелы в законодательстве до сих пор позволяют иностранным спецслужбам безнаказанно шпионить в Австрии".

"Мы хотим расширить параграфы о шпионаже, чтобы в будущем наши правоохранительные органы могли действовать против иностранных шпионов, когда их деятельность касается не собственно Австрии, а международных организаций, которые здесь базируются, такие как ООН", – отметила она.

Министр внутренних дел Герхард Карнер, член Австрийской народной партии канцлера Карла Нехаммера, заявил в интервью радио Oe1, что считает необходимым ужесточить наказание за шпионаж, но также вновь призвал власти разрешить прослушивать звонки через мессенджеры, против чего выступают их партнеры по коалиции "Зеленые", которых представляет Задич.

Уголовный кодекс Австрии сейчас предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до пяти лет для лиц, которые "создают или используют во вред Австрийской Республике тайную разведывательную службу или поддерживают такую службу любым способом".

Закон также запрещает создание, функционирование или поддержку "военной разведывательной службы" для "иностранного государства или надгосударственного или международного органа", что может привести к тюремному заключению сроком до двух лет.

Австрия придерживается политики военного нейтралитета, а в ее столице Вене расположены несколько учреждений ООН и других международных организаций, таких как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

На днях в Австрии состоялось заседание Совета национальной безопасности из-за задержания бывшего сотрудника уже расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отта по подозрению в шпионаже.

Венская прокуратура расследует дело Отта с 2017 года по обвинениям в злоупотреблении служебным положением, ведении тайной разведки в ущерб Австрии и нарушении государственной тайны.

Его недавнему аресту предшествовало появление информации о том, что Отт передавал российским шпионам данные с мобильных телефонов австрийских чиновников.

Совсем недавно Отт фигурировал в публикациях СМИ в связи с фигурой бывшего члена правления немецкой компании Wirecard Яна Марсалека, который может скрываться в РФ.

Как утверждалось, Отт помогал Марсалеку в создании шпионской ячейки для России в рамках BVT. Он вместе с бывшим руководителем отдела BVT Мартином Вайсом собирали информацию для Марсалека и России, опираясь на свою предыдущую деятельность.