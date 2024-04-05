Глава Таможенной службы Молдовы подал в отставку из-за коррупционного скандала

Руководитель Таможенной службы Молдовы Игорь Талмазан подал в отставку после громкого коррупционного скандала в аэропорту Кишинева, к которому оказались причастны инспекторы ведомства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал TV8.

В своем обращении Талмазан поддержал модернизацию Таможенной службы с акцентом на формирование коллектива из добросовестных сотрудников, однако признал, что принятые меры в этом направлении оказались недостаточными.

"Последний случай с участием семи инспекторов, которых подозревают в коррупции, показывает, что еще нужно приложить немало усилий.

Как руководитель я несу ответственность за управление Таможенной службой и принимаю на себя как успехи, так и неудачи, которые случились с ведомством в период моего руководства. Считаю, что мне необходимо подать заявление об отставке и уйти с должности директора Таможенной службы", – заявил он.

Накануне трех сотрудников Таможенной службы, задержанных 1 апреля по делу о коррупции в аэропорту Кишинева, поместили под арест на 30 суток. Одного из них, сына экс-депутата Георге Брашовски, отправили в изолятор, а двух других – под домашний арест.

По версии следствия, сотрудники Таможенной службы, действуя в сговоре с физическими лицами, требовали и брали от пассажиров от 50 до 1000 долларов, за что позволяли им ввозить и вывозить товары из Молдовы без уплаты таможенных пошлин.

Все трое таможенников свою вину отрицают.

По этому делу проходят еще четыре человека, но они пока находятся на свободе.

1 апреля спикер Игорь Гросу потребовал от своей коллеги из правящей партии PAS Виктории Казаку отказаться от мандата в связи с подозрениями в причастности ее дочери к коррупционным схемам в аэропорту. Национальный центр по борьбе с коррупцией также пригласил на допрос по этому делу и сына депутата от Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряка.

В воскресенье сербские правоохранители сообщили о задержании при въезде в страну гражданина Украины, у которого обнаружили огромную сумму скрытой наличности в евро.

Ранее сообщалось, что венгерская прокуратура расследует заявления о попытках повлиять на дело о взяточничестве в правительстве Виктора Орбана, а также заслушала экс-министра юстиции Юдит Варгу в качестве свидетеля.