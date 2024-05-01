Экс-посол ЕС считает, что Венгрия способна замедлить переговоры с Украиной о членстве

Экс-посол ЕС в Киеве Хюг Мингарелли допустил, что председательство Венгрии в Совете Евросоюза во втором полугодии может замедлить процесс сближения Украины с Европейским Союзом.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua, пишет "Европейская правда".

Мингарелли отметил, что друзья Украины в Брюсселе, и он, в том числе, надеются на проведение в конце июня межправительственной конференции с Киевом, которая станет фактическим началом переговоров о вступлении.

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"Это наиболее подходящее и стратегическое время, которое придется на период после выборов в Европарламент и перед началом председательства Венгрии в ЕС. Нужно действовать быстро, пока председательство до сих пор остается за Бельгией", – сказал Мингарелли.

"Никому уже не надо объяснять, что позиция Венгрии не будет играть в пользу Украины, поэтому когда Будапешт возглавит Совет ЕС на шесть месяцев, начиная с июля, это может существенно замедлить процессы для Киева", – добавил он.

Мингарелли пояснил, что страна во главе Совета ЕС имеет определенные рычаги влияния. Например, межправительственную конференцию запускает именно она. "Венгрия может этот процесс затормозить", – считает дипломат.

Вместе с тем он напомнил, что в ЕС активно внедряют принцип голосования квалифицированным большинством. Это означает, что, чтобы принять ряд решений, больше не понадобится согласие всех, а достаточно будет голосов друзей Украины, которых в ЕС большинство.

Между тем нынешний посол ЕС в Киеве Катарина Матернова считает, что венгерское председательство в Совете Евросоюза вряд ли негативно повлияет на темпы продвижения переговоров о вступлении с Украиной.

Матернова объяснила, что во время шестимесячного председательства страна, которая председательствует, должна играть роль честного медиатора.

Она также считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Глава миссии ЕС в Киеве надеется на их начало в конце июня.