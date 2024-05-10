Во Франции полиция освободила университет от блокады пропалестинских митингующих

Французская полиция положила конец блокаде здания в кампусе университета Лилля, которую начали во вторник вечером пропалестинские активисты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Monde.

По словам правоохранителей, они вмешались по просьбе университета и "в очень спокойной атмосфере" заставили завершить блокаду холла на территории кампуса.

Одна из активисток заявила, что на момент вмешательства полиции в холле было около 20 демонстрантов, в то время как сил правопорядка – в четыре раза больше.

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Активисты, оккупировавшие здание, обнародовали свое заявление, где призвали, в частности, прекратить партнерство с университетом Тель-Авива и всеми израильскими университетами, а также "прекратить массовые убийства и геноцид, который поддерживается крупным бизнесом и нашими правительствами".

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал положить конец "антисемитским злоупотреблениям" в университетах Соединенного Королевства, в которых продолжаются протесты против войны в Газе, где Израиль проводит операцию против террористов из ХАМАС.

Пропалестинские протестующие также построили баррикады в университете Амстердама, используя парты и ограждение, чтобы заблокировать вход со стороны канала в самом центре города, и пообещали оставаться на месте до тех пор, пока учебное заведение не разорвет все связи с Израилем.

Впоследствии полиция разогнала протест студентов, как и в предыдущие сутки.

Часть сотрудников заведения выступили с открытым письмом, где высказались против решения администрации силой прекратить студенческий протест и призывают акции в следующий понедельник, 13 мая, по "восстановлению права на ненасильственную демонстрацию и разрыва связей с израильскими учреждениями, которые нарушают права человека".