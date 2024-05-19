Прем'єр Греції: Північна Македонія має повсюдно використовувати свою конституційну назву

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс знову наголосив на зобов'язанні посадовців Північної Македонії використовувати конституційну назву країни в усіх випадках, як це передбачає угода між Афінами та Скоп'є, що укладена 2018 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ekathimerini.

В інтерв'ю державному мовнику ERT він заявив, що Афіни чекатимуть на офіційну позицію уряду в Скоп'є, але перші свідчення, за його словами, "є вкрай негативними".

"В основі Преспанської угоди була концепція єдиної назви.., що назва "Північна Македонія" повинна застосовуватися до всіх, тобто використовуватися як за кордоном, так і всередині країни", – зазначив Міцотакіс.

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Прем'єр ще раз попередив новий уряд Північної Македонії, щоб відтепер той змінив свою лінію, поважав "центральне положення Преспанської угоди" та використовував лише назву "Північна Македонія" в країні та за її межами, коли йдеться про північного сусіда Греції.

"В іншому випадку, безсумнівно, це викличе проблеми не тільки у відносинах Греції з Північною Македонією, але й у відносинах Європи з Північною Македонією", – резюмував він.

Днями Міцотакіс підтвердив намір гальмувати вступ Північної Македонії в ЄС після того, як її нова президентка назвала країну "Македонією", що розпалило суперечку з Афінами щодо назви.

Північномакедонська президентка Гордана Силяновська Давкова, яка перемогла на президентських виборах, під час своєї інавгурації використовувала колишню назву Північної Македонії, порушивши угоду між Афінами і Скоп'є.

У МЗС Греції засудили Силяновську Давкову, а прем'єр країни Кіріакос Міцотакіс назвав її вчинок "провокаційним кроком".

Попри це в офісі президентки заявили, що вона має право на використання назви "Македонія" у публічних виступах, хоча і буде дотримуватися офіційного використання конституційної назви.